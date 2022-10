Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter löst Radmuttern

An einem BMW, der in der Hohentwielstraße geparkt war, hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag die Radmuttern am hinteren linken Rad gelöst. Der 26 Jahre alte Besitzer des Wagens erkannte dies rechtzeitig und zog die Muttern an, bevor er seine Fahrt begann. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu Tat und Täter.

Friedrichshafen

Fahrzeug touchiert - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Beim Ausparken hat am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Gemischtwarenladens in der Tannenbergstraße ein 81-jähriger Ford-Lenker ein rechts hinter ihm geparktes Fahrzeug gestreift. Da der Senior zunächst an beiden Wagen keinen Schaden feststellen konnte, setzte er nach kurzer Wartezeit seine Fahrt fort. Erst zuhause entdeckte er an seinem Ford doch eine Beschädigung und fuhr zu dem Parkplatz zurück. Da die dunkle Mittelklasselimousine zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr dort war, wandte sich der 81-Jährige an die Polizei. Diese bittet nun den Besitzer der Limousine, die hinten links beschädigt sein dürfte, sowie Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer stoßen zusammen

Zwei Radfahrer haben sich am Dienstag gegen 8.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der Meersburger Straße verletzt. Beide Zweiradfahrer waren in Fahrtrichtung Immenstaad unterwegs. Einer der Radler wollte den anderen auf Höhe des Brunnisachwegs rechts überholen, wobei es zur Berührung kam. Beide verloren die Kontrolle über ihre Räder und stürzten. Sowohl der 47-Jährige als auch der 39 Jahre alte Radfahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Friedrichshafen

WhatsApp-Betrug

Whatsapp-Betrügern auf den Leim gegangen ist am Montag ein 72-Jähriger aus dem Bereich Friedrichshafen. Der Senior wurde über den Messenger von einem Betrüger angeschrieben, der sich als dessen Sohn ausgab. Er gab an, eine neue Handynummer zu besitzen und bat zur kurzfristigen Begleichung zweier wichtiger Rechnungen. Der Mann überwies in der Folge, im guten Glauben, seinem Sohn zu helfen, zwei Geldbeträge in einer Gesamthöhe von mehreren tausend Euro. Erst als der Mann seinem Sohn die Belege der Zahlungen übergab, fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets persönlich mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzten und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

Kressbronn

Opfer entgeht nur knapp Betrug

Weil sie im letzten Moment die Masche erkannt hat, ist eine 53 Jahre alte Frau am Dienstag nur knapp einem Betrug und somit dem Verlust eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrags entgangen. Die Frau erhielt einen sogenannten "Schockanruf", in dem die angebliche Tochter der 53-Jährigen behauptete, bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet zu haben. Im weiteren Verlauf forderten eine angebliche Polizistin und ein Staatsanwalt eine Kaution, um die Tochter vor einer Inhaftierung zu bewahren. Durch die geschickte Gesprächsführung der Täter war die 53-Jährige überzeugt davon, ihrer echten Tochter zu helfen und machte sich mit dem Bargeld in Richtung München auf, wo die Geldübergabe stattfinden sollte. Bereits in Lindau überkamen die Frau jedoch Zweifel, weshalb sie ihren Wagen stoppte und den Kontakt zu den Tätern abbrach. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser bereits hinlänglich bekannten Betrugsmasche. Die Täter versuchen, ihre Opfer unter Druck zu setzen und so zur Zahlung eines hohen Geldbetrags zu bewegen. Dabei versuchen sie immer häufiger, eine Abhebung bei er Bank zu vermeiden, da die Bankangestellten inzwischen bei Abhebung größerer Beträge hellhörig werden. Legen Sie sofort auf, wenn Sie einen Schockanruf erhalten! Nehmen Sie unter den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt zu Ihren Angehörigen auf und vergewissern Sie sich, dass diese sich nicht in einer Notlage befinden. Wenden Sie sich an die Polizei, insbesondere, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Kressbronn

Fahrzeug landet nach Unfall in Obsthof - Fahrer haut ab

Ein Fahrzeuglenker ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Berger Straße offenbar von der Straße abgekommen und im Außengelände eines Obsthofes stehen geblieben. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Im Anschluss fuhr der zunächst unbekannte Unfallverursacher weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ihm entging jedoch, dass er sein vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle zurückgelassen hatte, weshalb ihm eine Polizeistreife am nächsten Morgen schnell auf die Schliche kam. An der Wohnanschrift des 31-Jährigen fanden die Beamten den beschädigten Saab. Gegen den Mann ermitteln die Polizisten nun wegen Unfallflucht.

Markdorf

Nach Parkrempler davongefahren

Ein unbekannter Fahrer hat am Montag um etwa 6.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße mit einem Peugeot 206 CC einen geparkten VW Golf beschädigt. Beim Ausparken war der Wagen mit dem rechten Heck an den Pkw gestoßen und richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Der unbekannte Lenker fuhr danach einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

Sipplingen

Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 57-jährige Autofahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 13 Uhr bei Sipplingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 36 Jahre alter Pkw-Lenker fuhr aus Unachtsamkeit auf den VW Polo der Frau auf, als diese an der Einmündung zur Bundesstraße 31 verkehrsbedingt anhalten musste. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden VW Polo entstand jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell