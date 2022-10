Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Ermittlungserfolg nach Eigentumsdelikten

Folgeermittlungen bei den beiden 19-Jährigen, die bereits als Tatverdächtige zu Diebstählen aus Hofläden ermittelt werden konnten und jüngst auch bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt wurden (wir berichteten in beiden Fällen), ergaben nun weitere Hinweise. Bei der Durchsuchung der Wohnung der beiden Verdächtigen fanden die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau umfangreiche Beweismittel auf, die den Verdacht erhärten, dass die 19-Jährigen für weitere Eigentumsdelikte, unter anderem mehrere Opferstock-Aufbrüche in Hohentengen und Umgebung, verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Auf beide kommen Anzeigen zu.

Bad Saulgau

Bei Ausparken gegen Mauer geprallt

Totalschaden an einem Pkw war die Folge der Unachtsamkeit einer 26-jährigen Autofahrerin am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Luditsweilerstraße. Beim Ausparken aus einer Hofeinfahrt lenkte sie ihren Kia zu stark ein und prallte gegen die Betonmauer ihres Nachbarn. Während an der Mauer nur ein geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hohentengen

Motorrad kollidiert mit Pkw

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 33-jähriger Motorradfahrer, als er am Montag gegen 19.20 Uhr in der Hauptstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Zweiradfahrer war in Richtung Ostrach unterwegs und setzte zum Überholen des vorausfahrenden Ford an. Dabei erkannte er nicht, dass dessen 26-jähriger Lenker nach links in eine Parklücke fahren wollte und kollidierte in der Folge mit dem Wagen. Am Pkw entstand beim Zusammenstoß rund 3.000 Euro, am Motorrad etwa 5.000 Euro Sachschaden.

Pfullendorf

Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall Weil sie ihr Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert hat, verursachte eine 51-Jährige am Dienstag "Am Pfarröschle" einen Verkehrsunfall. Auf der abschüssigen Straße rollte ihr abgestelltes Zustellerfahrzeug los und kollidierte mit einem geparkten Wohnmobil. Der Gesamtsachschaden wird auf 5.500 Euro beziffert.

Pfullendorf

Ermittlungen nach Sachbeschädigungen

Weil sie im Verdacht stehen, seit Mitte Juli mehrere Straftaten im Bereich Pflullendorf begangen zu haben, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf aktuell gegen zwei Männer im Alter von 46 und 44 Jahren. Zeugenaussagen sowie Videoaufzeichnungen an einem Tatort brachten die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen. Insgesamt sollen sie 16 Autoreifen zerstochen haben und das Türschloss eines Geschäfts beschädigt haben. Die Straftaten haben jeweils im persönlichen Umfeld und teilweise im Rahmen von Streitigkeiten stattgefunden. Derzeit dauern die Ermittlungen noch an. Diese sollen klären, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Taten, unter anderem Diebstähle, verantwortlich sind. Auf beide kommen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu.

