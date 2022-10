Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer übersehen - Unfall

Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer ist es am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Gartenstraße gekommen. Der Jugendliche fuhr auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, als ein 56-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn in ein Tankstellengelände abbiegen wollte und den Radler offenbar nicht wahrnahm. Bei der Kollision prallte der 16-Jährige zunächst gegen den Wagen und stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Pedelec entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am BMW wird dieser auf etwa 7.000 Euro beziffert.

Wilhelmsdorf

Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Offenbar übersehen hat ein 66 Jahre alter Citroen-Lenker einen 65-jährigen Pedelec-Fahrer am Dienstag kurz nach 12.30 Uhr auf der L 288. Der 66-Jährige fuhr in einen Kreisverkehr zwischen Lengenweiler und Esenhausen heran und ließ einen Pkw, der sich im Kreisel befand, durchfahren. Den dahinterfahrenden Radler sah er nicht und kollidierte mit diesem beim Einfahren. Der 65-jährige Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. Sein Pedelec wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 5.500 Euro beziffert.

Wangen

Pkw rammt bei Unfall Hauseck

Um einen Zusammenstoß mit einem Dacia zu verhindern, ist am Dienstag kurz nach 13 Uhr eine VW-Lenkerin beim Ausweichen in ein Hauseck in der Pfannerstraße geprallt. Der 64-jährige Dacia-Fahrer wollte sich in die Kreuzung von der Karl-Speidel-Straße kommend hineintasten. Den VW der Frau erkannte er im letzten Moment und bremste, weshalb es zu keiner Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die VW-Lenkerin wich ihrerseits nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und fuhr dabei gegen das Haus. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Sachschaden am Haus wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Wangen

Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver

Gefährlich überholt hat am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr ein 38-jähriger Audi-Lenker auf der L 320 bei Niederwangen. Eine Polizeistreife beobachtete den Verkehrsrowdy, wie er auf Höhe der Abzweigung nach Niederwangen sowohl die durchgezogene Linie als auch den Ausfädelungsstreifen des Gegenverkehrs ignorierte und ein Baustellenfahrzeug überholte. Dabei übersah er einen aus Richtung Lindau entgegenkommenden Fahrzeuglenker, der seinen dunklen Pkw abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Den 38-Jährigen erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, ein vierwöchiges Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Lenker des dunklen Pkw, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Unbekannte entwenden Gabel von Radlader

Die Gabel eines Radladers des Herstellers "Caterpillar" haben Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle an der L 320 zwischen Niederwangen und Wangen gestohlen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gabel mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Achberg

Unbekannter schießt auf Katze

Mutmaßlich mit einem Luftgewehr hat im Zeitraum von 29.09. bis 04.10.2022 ein bislang unbekannter Täter im Bereich Achberg auf eine Katze geschossen. Die Besitzer des Tieres stellten nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub eine Verletzung fest. Der Tierarzt entfernte daraufhin bei der Untersuchung ein Projektil aus der linken hinteren Hüfte. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz und nimmt unter Tel. 07522/984-0 Hinweise zu der Tat entgegen.

Argenbühl

Unfall nachträglich angezeigt - Verursacher droht Strafanzeige

Erst nachträglich wurde beim Polizeirevier Wangen ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich am Montag kurz nach 16 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hofs und Steinberg ereignet hat. Ein 32-jähriger Quad-Lenker fuhr hinter einem Pkw und erkannte zu spät, dass dieser wegen des entgegenkommenden VW Transporters eines 42-Jährigen abbremsen musste. Der 32-Jährige bremste sein Quad daraufhin ebenfalls ab und rutschte dabei gegen den VW Transporter. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro. Die Beteiligten einigten sich zunächst ohne Polizei, erst am darauffolgenden Tag schaltete der 42-Jährige die Beamten ein. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und sein Quad zum Unfallzeitpunkt weder zugelassen noch versichert war. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Leutkirch

Unbekannter lockert Radschrauben

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Polizeirevier Leutkirch eingeleitet, nachdem ein Unbekannter an zwei Fahrzeugen die Radschrauben gelockert hat. An einem Daimler, der am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr im Schloßbergweg in Unterzeil abgestellt war, löste der Unbekannte mehrere Radmuttern am linken Vorderrad. Ebenfalls an einem Daimler, der in Herbrazhofen im Antoniusweg geparkt war, lockerte der Täter die Muttern wiederholt am linken Vorderrad. Beide Fahrzeuglenkerinnen bemerkten bei der Nutzung ihres jeweiligen Fahrzeugs Ungereimtheiten und konnten anhalten, bevor es zu einem folgenschweren Unfall gekommen wäre. In beiden Fällen fehlten zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Radschrauben. Die Polizei schließt derzeit einen Tatzusammenhang nicht aus, bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise und ruft Fahrzeugbesitzer zu einer vorsorglichen Überprüfung der Räder vor Fahrtantritt auf.

Aitrach

Fahrzeug gerät ins Schleudern - Fahrer mittelschwer verletzt

Eine mittelschwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen Mitternacht auf der A 96 ereignet hat. Aus noch unbekannten Gründen geriet der 27-jährige Lenker eines BMW auf Höhe der Anschlussstelle Aitrach in Fahrtrichtung Memmingen nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Wagen außer Kontrolle und schleuderte auf den Kontrollstreifen an der Ausfahrt. Dort kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen, das er aus der Verankerung riss. Im weiteren Verlauf wurde der BMW gegen einen Daimler, der bereits seit geraumer Zeit auf dem Kontrollstreifen abgestellt war, geschleudert. Von dort erneut abgewiesen kam der BMW schließlich in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der 27-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Um den BMW sowie um den Daimler kümmerten sich Abschleppunternehmen.

