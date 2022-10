Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg zieht Bilanz zum fünften länderübergreifenden Sicherheitstag

Ravensburg (ots)

Am Dienstag fand der fünfte länderübergreifende Sicherheitstag in Süddeutschland statt, an dem sich neben Baden-Württemberg die Bundesländer Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland beteiligten. Das Polizeipräsidium Ravensburg war an diesem Schwerpunktkontrolltag mit rund 150 Einsatzkräften präsent, um im Rahmen diverser Einsatzmaßnahmen einerseits das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung durch eine bewusste Wahrnehmung der uniformierten Polizeikräfte zu stärken und andererseits durch gezielte Kontrollen den Fahndungsdruck auf Straftäter zu erhöhen. Neben öffentlich wahrnehmbaren Kontrollaktionen auf überregional bedeutsamen Verkehrswegen, Präsenzstreifen in den Innenstädten und Bürgergesprächen an Informationsständen der Prävention zählten die Umsetzung mehrerer zuvor erwirkter Durchsuchungsbeschlüsse im Deliktsfeld der Kinderpornografie, die gewerberechtliche Überprüfung von Betrieben und Transportwegen sowie die Suche nach Straftätern und die Vollstreckung von bestehenden Haftbefehlen zum teils verdeckt durchgeführten Einsatzspektrum am gestrigen Dienstag. So konnten bei den Durchsuchungsmaßnahmen in drei Fällen diverse Datenträger und Elektronikgeräte im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren zu Kinderpornografie als Beweismittel sichergestellt werden, die nun der weiteren Auswertung bedürfen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei Aulendorf wurde ein Handwerker festgestellt, welcher in größerer Menge hochgradig asbesthaltige Faserzementplatten ohne eine dafür erforderliche Erlaubnis transportierte. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen erstattet. Im Bereich Leutkirch gelang es zivilen Fahndungskräften, im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem 26-Jährigen neben der Sicherstellung einer Kleinmenge Marihuana und einer größeren Bargeldmenge auch Anhaltspunkte zu finden, die den Verdacht begründen, dass der Mann an einem Einbruch und einem Pkw-Diebstahl beteiligt gewesen sein könnte. Eine daraufhin durchgeführte Wohnungsdurchsuchung erhärtete den Verdacht weiter, die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei konnten zwei internationale Haftbefehle gegen Personen vollstreckt werden, die wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung gesucht wurden. Ein 33-Jähriger wurde dabei von Kroatien nach Deutschland ausgeliefert und durch Fahndungskräfte übernommen, ein 21-Jähriger von Frankreich überstellt, um hier seine Gerichtsverhandlung zu erwarten.

Insgesamt wurden gestern im Zeitraum zwischen 6 und 24 Uhr in den zum Polizeipräsidium Ravensburg gehörenden Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis rund 400 Personen und etwa 200 Fahrzeuge überprüft. Hierbei konnten vier Personen identifiziert werden, die zur Fahndung oder Kontrolle ausgeschrieben waren. Zwei von ihnen wurden festgenommen. Es wurden zehn Objekte und rund 70 Personen durchsucht, dabei wurden 25 Straftaten aufgedeckt und zur Anzeige gebracht, elf davon wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Rund 300 Gramm Amphetamin sowie diverse Kleinmengen anderer Drogen wurden sichergestellt. Vier Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem wurden rund 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten und acht sonstige Ordnungswidrigkeiten bei den zuständigen Bußgeldbehörden angezeigt.

Der Einsatzleiter des gestrigen Sicherheitstags und stellvertretende Dienststellenleiter beim Polizeipräsidium Ravensburg, Leitender Kriminaldirektor Fred Braun, zeigte sich hochzufrieden mit dem Kontrollergebnis: "So vielfältig wie die Aufgabenbereiche der Polizei, so breit gefächert war auch das Ergebnis des Sicherheitstags. Und das kann sich sehen lassen: dank des großen Engagements aller beteiligten Kolleginnen und Kollegen konnten Straftaten aufgedeckt und Tatverdächtige identifiziert und einige davon auch festgenommen werden." Und Polizeipräsident Uwe Stürmer ergänzt: "Das Ziel des Sicherheitstages haben wir erreicht. Es ist uns gelungen, sowohl in der Bevölkerung wahrnehmbar zu sein, als auch den Straftätern in der Region ein klares Zeichen zu senden: wir lassen nicht nach in unseren Bemühungen, der Kriminalität hier bei uns entschieden entgegenzutreten. Und dies behörden- und länderübergreifend. Beispielhaft an diesem Sicherheitstag, aber auch sonst, an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr!"

