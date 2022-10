Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis

Polizei warnt vor vermeintlichen Sparkassen-SMS

Fast 10.000 Euro haben Betrüger vom Konto eines 69-Jährigen abgeräumt und über 1.000 Euro haben sie vom Konto eines 28-Jährigen abgebucht, nachdem sie auf unlautere Weise an die Daten der Männer gekommen waren. Der 69-Jährige wurde vermeintlich von seiner Hausbank angerufen. In dem Telefonat wurde der Mann aufgefordert, eine sogenannte "Push-TAN" zu bestätigen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Betrüger mit dieser TAN Zugang zum Konto des 69-Jährigen verschafft haben und mehrere Abbuchungen vornehmen konnten. Der 28-Jährige erhielt hingegen zunächst eine SMS, die angeblich von seiner Hausbank stammte, und wurde aufgefordert, einen Link zu bestätigen. Dort trug der Mann mutmaßlich seine Daten ein. Im weiteren Verlauf erhielt er einen Anruf seiner vermeintlichen Hausbank und wurde darauf hingewiesen, dass das TAN-Verfahren nun auf "push-TAN" umgestellt werde. Erst später stellte der 28-Jährige die Abbuchungen von seinem Konto fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese warnt davor, derartigen Links zu folgen und vertrauliche Daten einzugeben oder am Telefon preiszugeben. Sollten Sie bereits Daten herausgegeben haben, verständigen Sie umgehend Ihre Bank, die das Online-Banking notfalls sperren kann.

Weingarten

Pkw angefahren und das Weite gesucht

Einen Audi, der in der Doggenriedstraße, Ecke Eugen-Bolz-Weg, abgestellt war, hat am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines BMW 1 beim Wenden am vorderen Kotflügel touchiert. Der Besitzer des Audi beobachtete den Streifvorgang, konnte jedoch nur ein RV-Kennzeichen erkennen. Unbeeindruckt fuhr der BMW-Fahrer schließlich weiter, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls, insbesondere Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Fahrzeuge vorbeigingen, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baindt

Auffällige Fahrweise - Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

In auffälliger Fahrweise war am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Autofahrer auf der B 30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Ein Zeuge sah, wie der Mann immer wieder von seiner Fahrspur abkam und stark abbremste, und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 62-Jährigen im Stadtgebiet von Weingarten stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Schnell war der Grund für die auffällige Fahrweise klar: ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik, die Beschlagnahme des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels waren die Folge. Der 62-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Wangen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrich-Ebert-Straße ist am Samstag zwischen 9 und 10 Uhr ein Suzuki beschädigt worden. Der Spurenlage zufolge prallte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen das Heck des Wagens und verursachte Sachschaden von rund 1.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Isny

Alkoholisierte Autofahrerin trifft Einfahrt mehrmals nicht

Weil eine 64-jährige Autofahrerin am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr erhebliche Probleme hatte, in die Einfahrt eines Parkdecks in der Straße "Untere Stadtmauer" zu fahren, verständigte eine Zeugin die Polizei. Die 64-Jährige prallte mit ihrem Wagen zunächst mittig gegen das Eck der Einfahrt. Bei einem zweiten Versuch streifte sie mit dem vorderen Fahrzeugeck die Betonwand. Im Anschluss wendete sie ihr Fahrzeug und suchte das Weite. Anhand des durch die Zeugin notierten Kennzeichens konnte eine Polizeistreife die 64-Jährige sowie den beschädigten Pkw an ihrer Wohnanschrift antreffen. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von nahezu drei Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik und stellten den Führerschein der Frau sicher. Die 64-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Radler fahren Fußgängerin um und suchen das Weite

Mit mittelschweren Verletzungen musste eine 72 Jahre alte Frau am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall auf dem Centerparcs-Gelände in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war kurz vor 19 Uhr mit einem Einkaufstrolli an einer Einmündung im Bereich 12 ("Frosch") unterwegs, als von links zwei Jugendliche mit Fahrrädern kamen. Das Duo prallte frontal in die Frau, woraufhin diese stürzte und sich unter anderem Knochenbrüche zuzog. Die beiden Radler fuhren unbeeindruckt weiter in Richtung Market Dome, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die beiden männlichen Jugendlichen werden als etwa 13 bis 15 Jahre alt beschrieben. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zu den beiden Radfahrern geben können sowie der bislang unbekannte Ersthelfer werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Aitrach

Mit über 1,6 Promille auf der Autobahn unterwegs

Weil der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in deutlichen Schlangenlinien auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs war, verständigte ein nachfolgender Zeuge die Polizei. Eine Polizeistreife konnte den Klein-Lkw schließlich auf Höhe Leutkirch stoppen. Bei der Kontrolle des 66-Jährigen schlug den Beamten sofort deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb der Mann seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

