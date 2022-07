Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (839) Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Festnahme

Ansbach (ots)

In der Nacht auf Sonntag (10.07.2022) ereignete sich in der Ansbacher Innenstadt ein versuchter Einbruch in eine Arztpraxis. Beamte der Polizeiinspektion Ansbach konnten im Rahmen der Fahndung einen 35-jährigen Mann festnehmen.

Gegen 01:00 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass er im Bereich einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße das Klirren von Glas wahrgenommen hat.

Als Beamte der Polizeiinspektion Ansbach eintrafen, stellten sie fest, dass an der betreffenden Arztpraxis eine Glasscheibe beschädigt wurde. In das Gebäudeinnere gelangte jedoch offensichtlich niemand.

Eine weitere Streife der Polizeiinspektion Ansbach konnte im Rahmen der Fahndung in der Nähe der Arztpraxis einen 35-jährigen Mann feststellen, der sich auffällig verhielt und blutete. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem Einbruchswerkzeug auf.

Die Einsatzkräfte nahmen den dringend tatverdächtigen 35-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag gegen den Mann. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.

Personen, die im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in der Bahnhofstraße verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911-2112 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell