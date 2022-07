POL-MFR: (838) Fahrzeuge beschädigt und Widerstand geleistet

Zirndorf (ots) - Seit Mittwochabend (06.07.2022) wird die 13-jährige Dzsamila C. aus Zirndorf (Lkr. Fürth) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die 13-jährige Dzsamila C. verließ am Mittwoch gegen 20:00 Uhr die elterliche Wohnung in Zirndorf und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Es ist nicht bekannt, wohin die Vermisste gehen ...

