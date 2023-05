Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 06./07.05.23 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 05.05.-07.05.2023 ++

- Landkreis Lüneburg -

Raubüberfall

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 02:40 Uhr, betrat ein 53-jähriger Mann eine Backstube im Lüneburger Stadtteil Goseburg. Der deutlich alkoholisierte Mann trug lediglich Unterwäsche und hatte eine Kopfplatzwunde. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizei fand heraus, dass der Mann vermutlich von 2 unbekannten männlichen Personen überfallen wurde, als er auf dem Weg in die Lüneburger Innenstadt war. Die Täter entwendeten Bargeld, ein Handy und die Oberbekleidung des Opfers.

Körperverletzung

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 03:30 Uhr, griffen 3 unbekannte Täter am Lüneburger Stintmarkt einen 31-jährigen an. Einer der Täter schlug dem Mann ohne Vorankündigung mit der Faust gegen den Kopf. Das Opfer ging zu Boden. Mindestens ein weiterer unbekannter Täter trat dem Opfer in die Rippen, als er am Boden lag. Die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Brand eines Reetdachhauses - Am Samstag, gegen 13 Uhr, geriet der Dachstuhl eines Reetdachhauses in Bleckede Vogelsang in Brand. Bei dem Haus handelt es sich um ein Wochenendhaus. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, es bestand aber keine Gefahr für umliegende Häuser oder für deren Bewohner. Der Brand wurde von der Feuerwehr Bleckede und den Feuerwehren der umliegenden Gemeinden gelöscht. Es entstand ein Schaden von ca. 350000,- Euro. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen - Am frühen Samstagmorgen, 06.05.2023 geriet in Lüchow ein 35-jähriger Mann mit einem 24-jährigen Mitbewohner in Streit. Dabei schlug der unter Alkoholeinfluss stehende Ältere auf das Opfer ein, wobei mehrere Verletzungen im Gesicht verursacht wurden. Die hinzugerufene Polizei wurde durch den Aggressor angegriffen und bepöbelt, zudem verfehlten geworfene Gegenstände den Streifenwagen nur knapp. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dabei, während der anschließenden Fahrt und auch noch im Gewahrsam wehrte sich der Mann heftig und beleidigte die Polizeibeamt*innen fortwährend. Neben Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung erwartet den Mann auch noch eine Kostenrechnung wegen des Transports und der Unterbringung im Gewahrsam.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Höhbeck - Zwischen Sonntag, 30.04.2023 und Freitag, 05.05.2023, drangen Unbekannte in einen Resthof in der Schmiedestraße ein. Nach Durchwühlen von Schränken und Behältnissen entwendeten die Täter vermutlich diverse Schmuckstücke. Der Schaden wird auf mehrere 100 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Lüchow entgegen, Tel. 05841-1220.

Einbruch in Anglerhütte

Gewaltsam drangen Unbekannte in eine Anglerhütte in Lüchow, Rehbeck, ein. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 03.05.2023, abends, und Freitag, 05.05.2023, mittags. Außerdem wurde ein Materialcontainer aufgebrochen. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag, eine Axt und eine Motorsäge. Die Polizei Lüchow bittet um Hinweise unter Tel. 05841-1220.

-Landkreis Uelzen -

Volltrunkener E-Scooter-Fahrer- Bad Bevensen. Am Freitagabend kam es in der Ebstorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters von einem Pkw angefahren wurde. Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer des Scooters einen Wert von 3,02 Promille. Die Polizei Bad Bevensen bittet um Hinweise zum Unfallhergang unter 05821-976550.

Streunende Hundewelpen

Bienenbüttel. Am Samstagmorgen wurden in der Uelzener Straße zwei herrenlose Hundewelpen aufgegriffen. Die etwa fünf Wochen alten Labradore mussten nach erfolgloser Anwohnerbefragung dem Tierheim in Uelzen übergeben werden.

Berauschter Fahrer

Uelzen. Am frühen Samstagmorgen verpasste der Fahrer eines Pkw, beim Befahren eines Wohngebietes, eine Rechtskurve und fuhr geradeaus in eine Feldsteinmauer. Zunächst in Eigenregie eingeleitete Bergeversuche scheiterten. Die Beamten stellten am Unfallort bei dem Fahrer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest.

Achtung Falschgeld! Uelzen. Am Freitagnachmittag kam es in einem Uelzener Schuhgeschäft zu einem Einkauf mit einer falschen Banknote. Zwei Männer lenkten die Mitarbeiterin während des Bezahlvorgang durch mehrfaches Wechseln von Geldscheinen ab und übergaben ihr letztendlich einen gefälschten 50-Euro-Schein.

