Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230403.5 Plön: Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung

Plön (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in Plön zu einer räuberischen Erpressung, bei dem zwei unbekannte Täter eine Geldbörse entwendeten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der 23 Jahre alte Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass ihm auf dem Weg vom Bahnhof zu seiner Arbeitsstätte gegen 04:45 Uhr in Höhe eines Restaurants in der Straße Am Bootshafen von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Mann habe anschließend seine Geldbörse gefordert, die er ihm ausgehändigt habe. Er sei dann zusammen mit einer weiteren Person, die sich während der Tat passiv verhalten haben soll, zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Der Haupttäter soll etwa 180 cm groß sein und eine dunkle Jacke sowie einen Kapuzenpullover mit roter Kapuze getragen haben. Auffällig soll sein Rucksack mit reflektierenden Streifen sein. Der Begleiter soll etwa 175 cm groß sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Die Plöner Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

