POL-KI: 230403.2 Kiel: Festnahme nach Aufbruch von Zigarettenautomaten

Kiel (ots) - Der vermisste Dieter L. ist nicht, wie in der Pressemitteilung von 10:37 Uhr beschrieben, zuletzt am 31.03.2023 gesehen worden, sondern bereits am Donnerstag, 30.03.2023, gegen 21:00 Uhr, zuletzt im Königsweg, an der Schule am Rondeel, gesehen worden. Matthias Felsch Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Gartenstraße 7, 24103 Kiel Matthias Felsch Tel. +49 (0) 431 160 ...

