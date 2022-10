LPI-EF: Elektrowerkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Erfurt (ots) - Sieben tote Hundewelpen wurden in einem Briefkasten aufgefunden. Die grausame Entdeckung machte ein Mitarbeiter des Veterinäramtes Erfurt am Montagmorgen. Unbekannte hatten die Tiere über das Wochenende in den Briefkasten der Behörde in der Johannesstraße geworfen. Die Todesursache sowie die Rasse der Welpen sind noch unklar. Daher wurden sie zur weiteren Untersuchung an das Thüringer Landesamt für ...

