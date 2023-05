POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen Motorradfahrer im Amt Neuhaus ++ Einsatzkräfte zusammen mit Motorradkontroll-Trupps aus Niedersachsen und MV im Einsatz ++ Bauartveränderungen, Verkehrsverhalten ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Schwerpunktkontrollen Motorradfahrer im Amt Neuhaus ++ Einsatzkräfte zusammen mit Motorradkontroll-Trupps aus Niedersachsen und MV im Einsatz ++ Bauartveränderungen, Verkehrsverhalten und Geschwindigkeit im Visier ++

Lüneburg/Amt Neuhaus/Mecklenburg-Vorpommern

Mit ihren Schwerpunktkontrollen "Motorradfahrer" insbesondere im weiteren Bereich der Bundesstraße 195 im Amt Neuhaus setzte die Polizei im Verlauf des 07.05.23 fort. Mehr als 25 Einsatzkräfte der örtlichen Polizeien aus Amt Neuhaus, Dannenberg, Lüchow sowie Einsatzkräfte der Kradkontroll-Trupps der PD Lüneburg sowie aus Mecklenburg-Vorpommern nahmen dabei u.a. Bauartveränderungen, das Verkehrsverhalten und die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 195 sowie den Nebenstrecken ins Visier. Dabei wurden in den Kontrollstellen insgesamt 65 Motorräder sowie ein Pkw kontrolliert. Insgesamt 25 Beanstandungen wurden dabei festgestellt; in zwei Fällen waren die festgestellten technischen Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt für die Fahrzeuge auf den direkten Heimweg beschränkt wurde. Parallel wurde ein Strafverfahren wegen des Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.

Weiterhin wurden auf der B 195 und deren Nebenstrecken insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße geahndet (10 x Pkw, 1 x Krad). Der Tageschnellste wurde mit 93 bei erlaubten 70 Km/h gemessen.

Weitere Kontrollen folgen ...

