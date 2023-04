Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Zweiradgeschäft

Werl (ots)

Am Ostersonntag (09.04.) kam es gegen 23 Uhr zu einem Einbruch in einem Zweiradgeschäft in der Straße Neuwerk. Bisher unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Metalltor um auf das Grundstück zu gelangen. Dort hebelten sie eine Seitentür des Geschäfts auf um sich Zutritt zum Inneren des Ladens zu verschaffen. Aus der Ausstellung entwendeten sie anschließend vier hochwertige E-Bikes. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02922-91000. (bs)

