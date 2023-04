Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Vorfahrt missachtet - sechs Personen verletzt

Möhnesee (ots)

Am Ostersamstag (08.04.) kam es in Möhnesee-Delecke zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen. Ein 24-jähriger Mann aus Soest befuhr gegen 19.10 Uhr mit seinem Pkw die Straße Auf der Liet in Fahrtrichtung Norden und wollte an der Einmündung Kirchweg nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Pkw die Vorfahrtstraße Kirchweg in Richtung Osten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, da der Soester offensichtlich die Vorfahrt der Frau aus Möhnesee missachtete. Sowohl im Mitsubishi der Frau als auch im Hyundai des Mannes befanden sich jeweils noch zwei weitere Insassen. Alle sechs beteiligten Personen des Unfallgeschehens aus beiden Pkw wurden leicht verletzt und mussten zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. (hn)

