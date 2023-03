Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Selm (ots)

Bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag (26.03.2023) in Selm ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 61-jährige Selmer gegen 15.50 Uhr den westlichen Gehweg der Breite Straße in Richtung Neue Werner Straße, kollidierte mit einem Baum und stürzte zu Boden. Passanten wählten daraufhin den Notruf.

Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle, an der auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt war, wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil Hinweise vorlagen, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der 61-jährige Selmer konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell