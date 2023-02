Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Weyerbusch (ots)

Am Samstag, den 25.02.2023, gegen 22:10 Uhr wurde der Polizeidienststelle in Altenkirchen mitgeteilt, dass es zu einem Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße in Weyerbusch gekommen sei. Der Fahrzeugführer eines SUV überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel in der Ortsmitte wodurch es zu einem Fremdschaden gekommen ist. Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Altenkirchen. Im Rahmen der Unfallsachbearbeitung konnte das verunfallte Fahrzeug aufgefunden und der Fahrzeugführer ermittelt werden. Der 30 Jahre alte Fahrer war zum Unfallzeitpunkt deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

