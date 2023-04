Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - hohes polizeiliches Einsatzaufkommen in der Osternacht

Kreis Soest (ots)

In der Nacht zu Ostersonntag war das polizeiliche Einsatzaufkommen im gesamten Kreis recht hoch. Die Polizei in allen Wachbereichen musste vor allem zu körperlichen Auseinandersetzungen ausrücken. So kam es kreisweit in der Osternacht von Samstag auf Sonntag zu acht Körperverletzungsdelikten, bei denen neun Personen verletzt wurden. Drei verletzte Personen mussten zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser verlegt werden. Starke Polizeikräfte waren erforderlich, um randalierende Störer zu beruhigen und zum Teil heftige körperliche Auseinandersetzungen zu befrieden. Insgesamt mussten sechs unbelehrbare Personen in polizeiliches Gewahrsam genommen werden, gegen zwei von ihnen liegt ein Haftbefehl vor. (hn)

