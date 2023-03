Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Fahndungserfolg nach Einbruch

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Nach einem Einbruch in eine Firma in der Römerstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag führte die Fahndung am nächsten Morgen zum Erfolg und der Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Zwischen 23:45 Uhr und 1 Uhr drangen die beiden zunächst Unbekannten in die Firma in der Römerstraße ein und entwendeten in diesem Verlauf einen Autoschlüssel. Mit diesem gelang im Anschluss die Flucht mit einem firmeneigenen Ford Fiesta. Von dem nächtlichen Einbruch in Kenntnis entdeckte am Dienstagmorgen ein Polizeibeamter in Ausbildung des Polizeireviers Baden-Baden auf Streife den entwendeten weißen Fiesta, worauf hin sein Ausbilder und er die Verfolgung aufnahmen. Alle Anhalteaufforderungen missachtend, flüchtete die Tatverdächtigen via Bauernfeldstraße, Breisgaustraße, Europakreisel und auf der B500 stadtauswärts in Richtung Bundesgrenze. Dort konnte das flüchtenden Fahrzeug - inzwischen durch mehrere Streifen verfolgt - durch Beamte der Bundespolizei gestoppt werden. Ein 35 Jahre alter Mann und sein 39-jähriger Komplize am Steuer des Fahrzeuges konnten daraufhin vorläufig festgenommen werden. Während die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen zu dem Einbruch und Fahrzeugdiebstahl übernommen haben, führen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen wegen den Verkehrsdelikten im Rahmen der Flucht. Verkehrsteilnehmer, die durch das flüchtenden Fahrzeug gefährdet wurden, setzen sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

