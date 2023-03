Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit altem Kennzeichen unterwegs

Rastatt (ots)

Am späten Dienstagabend konnte von den Beamten des Polizeireviers Rastatt eine Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgedeckt werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 23 Uhr in der Lützowerstraße, konnte ein 16-jähriger Rollerfahrer mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 aus dem Verkehr gezogen werden. Das ursprünglich nicht für das genutzte Kleinkraftrad ausgegebene Versicherungskennzeichen war dabei so geknickt worden, dass die Jahreszahl mutmaßlich unlesbar gemacht werden sollte. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Rollerschlüssel durch die Beamten sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/mz

