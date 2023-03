Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Iffezheim (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:15 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu einem Anwesen in der Straße "Im Sand". Im Innern durchwühlte der Unbekannte sämtliche Räume. Ob ein Diebstahlschaden entstand ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell