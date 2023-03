POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Wirksamer Einbruchsschutz

Achern (ots) - Zurückliegende verbale Streitigkeiten zwischen einem 13-Jährigen und einem noch nicht gänzlich identifizierten Kontrahenten fanden am Montagabend in der Hauptstraße einen unrühmlichen Höhepunkt. In jeweiliger Begleitung trafen die beiden Widersacher gegen 20:15 Uhr aufeinander. Hierbei soll der noch Unbekannte dem 13-Jährigen mehrere Faustschläge und Tritte versetzt und ihn hierdurch im Gesicht ...

mehr