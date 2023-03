Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kind von Auto erfasst

Offenburg (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr war ein 70-jähriger Opel-Fahrer auf der Schutterwälder Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Burdastraße kreuzten offenbar drei Fußgänger von links kommend die Straße. Eine 11-Jährige wurde in der Folge frontal von dem Fahrzeug erfasst. Durch den Aufprall stürzte das Mädchen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Kind wurde vorsorglich in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

