POL-OG: Rastatt, L77 - Leicht verletzt

Lahr (ots) - Die vor zwei Wochen aus einer Jugendeinrichtung in Lahr abgängige Joyce J. konnte am Samstag in Karlsruhe aufgegriffen werden und befindet sich wohlbehalten in er Obhut ihrer Mutter. /wo Pressemitteilung vom 23.06.2022, 16:05 Uhr Lahr - Vermisstensuche Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg sind auf der Suche nach der vermissten Joyce J. Die 13-Jährige ist seit Montagnachmittag aus einer ...

