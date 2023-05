POL-KN: Unfallflucht in der Werastraße - Zeugenaufruf (18.05.2023)

Schramberg (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, ist an einem in der Berneckstraße abgestellten kupferroten Fiat die Heckscheibe eingeworfen worden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Nicole Minge Polizeipräsidium ...

