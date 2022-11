Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Versuchter Einbruch

Bewohnerin stört Täter

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstag (22. November 2022) gegen 11:00 Uhr haben zwei unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus am Bruyersweg einzudringen. Sie klingelten offenbar zunächst an der Haustür, um zu prüfen, ob jemand zuhause ist. Die 60-jährige Bewohnerin des Hauses hörte dies zwar, öffnete die Tür jedoch nicht. Wenig später hörte die Frau allerdings Geräusche vom Wohnzimmer her kommend. Sie schaute nach und sah zwei Unbekannte, die sich gerade an der Terrassentür des Hauses zu schaffen machten. Als die Bewohnerin auf sich aufmerksam machte, flüchteten die beiden Männer. Die Unbekannten werden beschrieben als zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 1,60m groß. Beide hatten ein südländisches Äußeres und dunkle Haare, einer der Täter hatte lockiges Haar. Einer der Männer trug zudem eine dunkelblaue Winterjacke.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell