Kleve (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (21. November 2022) gegen 13.25 Uhr auf der Triftstraße in Höhe der Sackstraße. Ein 18-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit seinem Motorroller die Triftstraße in Richtung Hoffmannallee. Als eine 42-jährige Frau aus Kleve mit ihrem Opel aus der Sackstraße in die Triftstraße einbog, übersah sie den ...

mehr