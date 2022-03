Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß am Kreisverkehr leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

In Folge eines Unfalls am Kreisverkehr, an der Ecke Bergstraße/ Otto-Wels-Straße, stürzte ein 62-jähriger Fahrradfahrer zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine 26-jährige Marlerin fuhr am Mittwoch, gegen 12.35 Uhr, mit ihrem Auto auf der Bergstraße in Richtung Marler Stern. Kurz vor dem Kreisverkehr stieß sie mit dem 62-jährigen Marler zusammen, der auf dem Radweg des Kreisverkehrs fuhr und somit die Fahrspur der 26-Jährigen kreuzte. Ein Rettungswagen war vor Ort und transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell