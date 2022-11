Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl eines Anhängers mit dem Kennzeichen OB - DP 167

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Samstag (19. November 2022) um 18:00 Uhr bis Montag (21. November 2022) um 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger mit dem Kennzeichen OB - DP 167. Dieser war am Europaplatz in der Nähe des Bahnhofs abgestellt worden und mit einem Schloss gesichert, dass die Unbekannten aufbrachen. Der Anhänger des Herstellers BLYSS, Jupiter, dient zum Transport von Fahrzeugen. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 erbeten. (ms)

