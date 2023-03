Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PKW erfasst Schulkind nach Aussteigen aus dem Schulbus

Emmelshausen (ots)

Am Donnerstag, den 23.03.2023 gegen 14:16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Schulkind in der Rhein-Mosel-Straße Emmelshausen OT Liesenfeld. Der Schulbus (Linie 628) hielt ordnungsgemäß mit Warnblinklicht an einer Bushaltestelle. Während die Schulkinder den Bus verlassen, fährt ein PKW am Bus linksseitig vorbei und kollidiert mit einer 10-jährigen Schülerin, welche die Straße vor dem Bus überqueren wollte. Hierbei wurde die Schülerin leicht verletzt, sodass sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste.

Verkehrserzieherischer Hinweis:

Ein Vorbeifahren an haltenden Bussen mit eingeschaltetem Warnblinker ist nur mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichend Sicherheitsabstand zulässig, da jederzeit mit querenden Fußgängern zu rechnen ist. Dies war laut Angaben der Personen vor Ort nicht der Fall.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell