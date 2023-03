POL-PDKO: Andernach, St. Thomaser-Hohl

Braubach (ots) - Bereits am 20.03.2023, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der L335 zwischen den Ortslagen Braubach und Dachsenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer PKW VW Golf befuhr die L335 in Fahrtrichtung Dachsenhausen bergauf. Ein entgegenkommender LKW geriet ausgangs einer Kurve über die durchgezogene Mittellinie in den Gegenverkehr, so dass der PKW um einem Zusammenstoß zu vermeiden nach rechts an den ...

