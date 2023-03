POL-PDKO: Mülheim-Kärlich, Verkehrskontrolle der kleinsten Verkehrsteilnehmer mit einer süßen Überraschung.

Bendorf (ots) - Am 19.03.2023, gegen 17:45 Uhr, verursachte ein 12-Jähriger Junge einen Verkehrsunfall in der Abteistraße in Bendorf. Der Junge fuhr ohne Erlaubnis mit dem Auto seiner Eltern von Zuhause los. Der Ausflug war allerdings nur sehr kurz und endete wenige Meter weiter im Vorgarten eines Nachbarn. Dabei wurde erheblicher Schaden verursacht. Der Junge erlitt zum Glück nur einen Schock. Rückfragen bitte an: ...

mehr