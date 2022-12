Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Zeugen gesucht

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am Dienstag (27. Dezember) klingelte es gegen 17.30 Uhr an der Haustür einer älteren Frau in der Straße Vinn. Zwei bislang unbekannte Männer gaben an, dass die Frau bei einer in der Vergangenheit liegenden Handwerkerleistung zu viel Geld gezahlt habe und nun die Bankdaten bräuchte, um eine Rücküberweisung veranlassen zu können. Mit diesem Vorwand erschlichen sich die Unbekannten das Vertrauen der Seniorin, die sie daraufhin hinein bat. In der Wohnung verließen beide Männer abwechselnd das Wohnzimmer, um die Toilette aufzusuchen. Nachdem die Besucher sich wieder verabschiedet hatten, fiel der älteren Dame auf, dass aus ihrer Handtasche Bargeld sowie die Bankkarte fehlte, von der sie zuvor ihre Kontonummer abgelesen hatte. Beide Männer waren etwa 35 bis 45 Jahre alt und vollschlank. Sie hatten kurze dunkle Haare. Zeugen, die die Unbekannten gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

