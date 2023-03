Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende 17.03.-19.03.23

Koblenz

Verkehrsunfallflucht

Am 17.03.2023, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der B49 von Koblenz in Fahrtrichtung Montabaur zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. In Höhe der AS B42 wechselte ein weißer PKW Kombi den Fahrstreifen von rechts nach links und übersah dabei den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht, insbesondere zum flüchtigen Unfallverursacher, bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Lahnstein

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person (Fußgänger)

Am 18.03.2023, gegen 13:15 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Aus bis dato nicht abschließend geklärter Ursache, vermutlich aus Unachtsamkeit, übersah der Fahrzeugführer den querenden Fußgänger. Der Fußgänger wurde beim Zusammenstoß nur leichtverletzt.

Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum 17.03.-18.03.2023 wurde ein in der Taubhausstraße ordnungsgemäß geparkter PKW von bis dato unbekanntem Täter, vermutlich mittels Einwirkung von körperlicher Gewalt (Treten/Schlagen pp.), beschädigt.

Hinweise zur Tat / zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

