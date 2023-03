Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 17.03.23 - Sonntag, 19.03.2023

Simmern/Hunsrück (ots)

sonstige Verkehrsstraftaten:

In den frühen Morgenstunden des Samstages wurde in der Nähe der Ortslage Niederweiler ein Roller festgestellt, welcher mit zwei Personen besetzt war und augenscheinlich grade eine Panne hatte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers konnte dann ermittelt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter war das Fahrzeug auch nicht versichert. Den Fahrer erwarten jetzt gleich mehrere Anzeigen. Ebenso konnte am Samstagmorgen in Kirchberg ein E-Scooter kontrolliert werden, dessen Fahrer ebenfalls keine Versicherung für das Fahrzeug vorweisen konnte. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige.

Trunkenheitsfahrten:

Am Samstagnachmittag wurde bei der Verkehrskontrolle eines Pkw-Fahrers in Simmern drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Bei einer weiteren Kontrolle eines Fahrzeugführers wurde bei diesem dann Atemalkoholgeruch festgestellt. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, die Führerschein wurden sichergestellt und jeweils eine Blutprobe entnommen.

Unterschlagung hochwertiger Pkw:

Am Freitagnachmittag kam es bei einem Autohaus im Bereich Simmern zu einer Unterschlagung eines sehr hochwertigen Fahrzeuges. Ein bisher unbekannter Täter zeigte Kaufinteresse an einem Fahrzeug und man vereinbarte eine Probefahrt. Von dieser Probefahrt kehrte der Fahrer jedoch nicht wieder zurück. Der Täter hatte offenbar u.a. eine gefälschte deutsche Aufenthaltsbestätigung vorgelegt. Bei der Überprüfung der zuvor angegebenen Personalien konnte dann ermittelt werden, dass diese so nicht existent waren. Es konnte weiter ermittelt werden, dass vermutlich der gleiche Täter im weiteren Verlauf des Tages im Bereich von NRW, mit der gleichen Vorgehensweise ein weiteres hochpreisiges Fahrzeug unterschlagen hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell