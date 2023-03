Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Bendorf (ots)

Am Freitag, den 17.03.2023, gegen 21:15 Uhr, soll ein 85 Jähriger Mann mit seinem PKW in auffälliger Weise über den Parplatz des Kaufland in Bendorf gefahren sein. Dabei soll der Fahrer mehrere Verkehrsschilder beschädigt haben. Der Sachverhalt wurde von einem unbekannten Zeugen an einen Kaufland Mitarbeiter gemeldet. Dieser Zeuge oder andere Personen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

