Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrskontrollen in Bendorf und Vallendar

Bendorf (ots)

Am Freitagabend, den 17.03.2023, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bendorf zwei stationäre Verkehrskontrollen in Bendorf und Vallendar durch. Zunächst wurde der fließende Verkehr in der Adolph-Kolping-Straße in Bendorf kontrolliert. Bei den jeweiligen Verkehrskontrollen konnten zahlreiche Verstöße, wie z.B. mehrere nicht vorschriftsmäßig gesicherte Kinder und Fahrzeugführer sowie diverse Fahrzeugmängel festgestellt werden. Zudem konnte ein Jugendlicher mit seinem E-Scooter überprüft werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass kein Versicherungsschutz vorliegen dürfte. Dies hatte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Folge. Bei einem Motorrad waren zudem Veränderungen aufgefallen, welche ein Erlöschen der Betriebserlaubnis darstellten. In diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die zweite Kontrollstelle wurde an der B42 in Vallendar betrieben. Dort konnten gleichgelagerte Verstöße und diverse Mängel an den Fahrzeugen festgestellt werden. Hier fielen mehrere nicht vorschriftsmäßig gesicherte Hunde auf. Hunde gelten verkehrsrechtlich als Ladung und müssen dementsprechend durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen gesichert werden. Insgesamt verliefen die Kontrollen jedoch ohne besondere Vorkommnisse. Auf Grund der hohen Anzahl an Verstößen werden die Kontrolltätigkeiten in der nächsten Zeit intensiviert werden.

