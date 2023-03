Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Gemischtwarenladen

Bendorf, Engerser Landstraße (ots)

Am Mittwoch, den 15.03.2023 kam es in der Zeit von 01:00 h - 06:00 h zu einem Einbruch in einen Gemischtwarenladen in Bendorf/Rhein. Durch unbekannte Täter wurde die metallene, zur Straße hin befindliche Eingangstür mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Im Nachgang begaben sich die Täter zielgerichtet in den Kassenbereich und entwendeten hier eine hohe Anzahl von Zigaretten. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei fragt jetzt, wer kann Angaben zur Sache machen? Wer hat in der tatkritischen Zeit Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bendorf.

