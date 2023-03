POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Bendorf

Andernach (ots) - Durch den Geschädigten wurde am heutigen Tage mitgeteilt, dass vermutlich im Zeitraum vom Fr. 10.03.2023, 18:00 Uhr- So., 12.03.2023, 14:30 Uhr, unbekannte Täter in das Wochenendhaus einbrachen. Aufgrund von Renovierungsarbeiten stand das Haus quasi leer, so dass die Täter nichts erbeuteten. Die Polizei bittet Personen, die am Wochenende ...

mehr