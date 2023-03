Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 10.-12.03.2023

Koblenz (ots)

Gemünden - Diebstahl

Nach Anzeigeerstattung am 11.03.2023 wurde ein Diebstahl in 55490 Gemünden bekannt. In den frühen Morgenstunden des 21.02.2023 entwendeten zwei maskierte männliche Täter eine Axt der Marke Fiskars und zwei Schnittschutzbekleidungsstücke der Marke Stihl im Gesamtwert von ca. 250 Euro aus dem unverschlossenen Nebenraum des Carports (Holzlager) des Geschädigten. Hinweise oder Beobachtungen die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, melden Sie bitte der Polizei Simmern.

Simmern/Hunsrück - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 12.03.2023 gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Wildburgstraße / Sponheimer Ring in 55469 Simmern/Hunsrück. Das unfallbeteiligte Fahrzeug kollidierte mit dem Zaun eines angrenzenden Wohnhauses. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich die Fahrzeugführerin / der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizei Simmern.

