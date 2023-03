Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Nickenich (ots)

Am 15.03.2023, gegen 05:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K53 in Höhe des Krufter Waldsees. Auf Grund von Schneefall und der daraus entstandenen Schneeglätte geriet ein Pkw ins Rutschen und stellte sich quer. Anschließend kollidierte ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mit dem quer stehenden Fahrzeug. Gleichzeitig ereignete sich ein zweiter Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Zuvor war der Unfallverursacher auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren und rutschte die Böschung am rechten Fahrbahnrand herunter. Danach entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Es ist lediglich bekannt, dass es sich einen Personenkraftfahrwagen handelte. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Andernach unter 026329210 oder PIAndernach@polizei.rlp.de.

