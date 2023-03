Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in ein Ferien-/Wohnhaus in Andernach Namedy, Am Forsthaus

Andernach (ots)

Durch den Geschädigten wurde am heutigen Tage mitgeteilt, dass vermutlich im Zeitraum vom Fr. 10.03.2023, 18:00 Uhr- So., 12.03.2023, 14:30 Uhr, unbekannte Täter in das Wochenendhaus einbrachen. Aufgrund von Renovierungsarbeiten stand das Haus quasi leer, so dass die Täter nichts erbeuteten. Die Polizei bittet Personen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Dienststelle in Andernach unter der 02632- 921-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell