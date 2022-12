POL-IZ: 221227.1 Rehm-Flehde-Bargen: Einbruch vor dem Fest

Albersdorf (ots) - In Albersdorf ist es über die Feuertage zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter erbeutete unter anderem Bargeld von unbestimmter Menge, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitag, 12.00 Uhr, bis zum Samstag begab sich ein Unbekannter zu dem Haus in der Straße Langen Jarrn. Er stieg über ein Fenster in das Objekt ein und durchsuchte es. Der Dieb entwendete unter ...

