Moers (ots) - Am Wochenende suchten Einbrecher den Ortsteil Vennikel heim. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Haus am Viertelsheideweg und zwei Mal zu Häusern an der Buchenstraße. Am Viertelsheideweg drangen Unbekannte am Samstag innerhalb von zwei Stunden in eine Wohnung im Erdgeschoss ein und anschließend in eine separate Wohnung im Dachgeschoss. Sie ...

mehr