Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in ein Versicherungsunternehmen

Polizei sucht weitere Zeugen

Wesel (ots)

Am Sonntag gegen 19.15 Uhr ging eine 66-jährige Weselerin zu Fuß mit ihrem Hund an der Blankenburgstraße spazieren. In Höhe der dortigen Bushaltestelle hörte sie plötzlich ein lautes, klirrendes Geräusch.

Sie ging kurz weiter, als unvermittelt ein Unbekannter aus einem Gebüsch heraussprang und sie fragte, ob sie etwas gesagt hätte. Anschließend erklärte er ihr, seine Notdurft dort verrichtet zu haben. Hiernach ging der Unbekannte in Richtung der Straße Nordglacis fort.

Die Weselerin ging daraufhin nach hause und rief die Polizei. Diese stellten dann eine kaputte Glasscheibe an einem Versicherungsbüro an der Straße Nordglacis fest. Augenscheinlich sind die Täter jedoch nicht in das Gebäude gekommen. Hierzu dauern die Ermittlungen der Kripo an.

Die Scheibe wurde noch in der Nacht notverglast.

Beschreibung des Unbekannten:

Etwa 25 Jahre alt, trug eine Mütze und hatte einen Rucksack dabei.

Hinweise bitte an die Wache Wesel, Telefon 0281/107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell