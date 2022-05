Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (11.05.2022) auf einem Radweg neben dem Cannstatter Wasen ein 57-Jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Sowohl der 57-Jährige, als auch ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer waren gegen 06.00 Uhr auf dem Radweg rechtsseitig des Neckars in Richtung König-Karls-Brücke unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 39-Jährige den vor ihm fahrenden Pedelec-Fahrer kurz nach der Gaisburger Brücke überholt haben. Dabei soll es zum Kontakt zwischen dem Fahrrad und dem Pedelec gekommen sein, woraufhin beide stürzten. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten 57-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, der 39-Jährige blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

