Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Couragierter Zeuge nach Körperverletzung gesucht

Boppard (ots)

Am Montag, den 13.03.2023, kam es gegen 07:30 Uhr in der Antoniusstraße in Boppard in Höhe des Altenzentrum Haus Elisabeth zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines jungen Mannes. Dieser wurde von zwei männlichen Tätern von hinten angegriffen und zu Boden gebracht. Auf dem Boden liegend stürzte sich einer der beiden Täter auf den Geschädigten und schlug ihm mehrfach mit einem bislang unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Der zweite Täter trat währenddessen mehrfach auf das Opfer ein. Erst durch das Eingreifen eines couragierten, bislang jedoch unbekannten Mannes ließen die Täter vom Geschädigten ab. Da der Geschädigte während der Tat kurzzeitig das Bewusstsein verlor werden Zeugen der Tat, insbesondere o.g. Mann, gebeten sich bei der Polizei in Boppard zu melden.

