POL-MFR: (745) Mit Falschgeld bezahlt - Festnahme

Hilpoltstein / Schwabach (ots) - Am Samstagabend (11.06.2022) ereignete sich ein Brand in einer Werkstatt in Allersberg (Lkrs. Roth). Vor Ort konnte ein 24-jähriger mutmaßlicher Brandstifter festgenommen werden. Gegen 19:30 Uhr meldete ein Anwohner den Brand einer Motorradwerkstatt in der Sandstraße in Allersberg. Den alarmierten Feuerwehren gelang es rasch den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die ...

