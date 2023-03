Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Freitag, 17.03.2023, 12:00 Uhr - Sonntag, 19.03.2023, 11:00 Uhr

Bendorf (ots)

Kundin beim Einkauf getreten und beleidigt Bendorf: In einem Discounter im "Alter Weg" kam es am Samstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, zunächst zu verbalen Streitigkeiten wegen unangemessenem Verhalten im Kassenbereich. Im weiteren Verlauf wurde eine 66-jährige Kundin von einer 55-jährigen Frau (ebenfalls Kundin) beleidigt und durch einen Tritt mit dem Knie leicht verletzt. Gegen die leicht alkoholisierte 55-Jährige wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Mit Pfefferspray besprüht, Täter flüchtig Bendorf: Am späten Samstagabend hielten sich mehrere Jugendliche / junge Erwachsene auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße auf. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einer anderen Personengruppe, die über den Parkplatz kam, ohne Vorwarnung mit Pfefferspray in die Augen gesprüht. Der Angreifer und die zweite Personengruppe flüchtete im Anschluss. Der Geschädigte selbst wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Dienstgebiet der Polizei Bendorf ereigneten sich im o.g. Berichtszeitraum insgesamt 6 Verkehrsunfälle. Auf die bereits im Berichtszeitraum eingestellten Presseinformationen der Polizei Bendorf wird verwiesen.

