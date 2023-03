Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht für das Wochenende 17.03.2023 - 19.03.2023

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Kruft, 17.03.2023

Ein Geschädigter erscheint auf der Polizeidienststelle und erstattet eine Strafanzeige. Seit ca. einem Monat würde er über social Media von einem "Anwalt" angeschrieben werden. Dieser wolle ihm zum Erlangen einer Spende aus Frankreich in Höhe von 450.000EUR helfen. Um jedoch das Geld zu erhalten müssten allerdings verschiedene Formalitäten beachtet werden, welche immer wieder mit Kosten verbunden wären. Diese Unkosten könnte man nicht von der Spende abziehen, sondern müssten erst überwiesen werden. Der Geschädigte ging auf das Vorhaben ein und überwies hierbei 3000,-EUR an ein ausländisches Finanzunternehmen.

Solche und ähnliche Betrugsvorhaben sind heutzutage fast an der Tagesordnung. Deshalb warnt die Polizei vor solchen Betrügern. Eine behördliche oder seriöse Kontaktaufnahme eines Anwalts erfolgt nur in Briefform. Und auch hier sollte mit Bedacht an die Sache herangegangen werden.

Eine Anzeige wegen Betrug wurde aufgenommen. Ob das Geld jemals wieder zurück kommt ist fraglich.

Mülheim-Kärlich, 17.03.2023, 12:56h

Ein Pkw Skoda befährt den Parkplatz eines großen Supermarktes um dort einen Parkplatz zu suchen. Hierzu nutzt sie die vorhandenen Fahrspuren. Die Verursacherin kreuzt mit ihrem E-Roller den über die ,,Fahrspur" verlaufenen ,,Fußgängerüberweg". Die Pkw Fahrerin kann die Fahrerin dies E-Rollers zu spät sehen und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass die Rollerfahrerin zu Fall kommt. Sie wird mit dem Verdacht einer Beckenfraktur ins BWZK eingeliefert. Verkehrsunfallzeige wurde aufgenommen.

Mülheim-Kärlich, 18.03.2023, 16:01h

Eine weibliche Ladendiebin steckt in einem Modegeschäft 23 Herren-T-Shirts verschiedener hochpreisiger Marken in eine Einkaufstüte und verlässt den Laden. Da der Alarm auslöst, wird sie durch eine Angestellte auf dem Parkplatz angesprochen und folgt ihr zurück in den Laden. Stehlgut im Wert von 607 Euro. Eine weitere weibliche Person und ein mutmaßlicher Fahrer entfernen sich unerkannt. Die Beschuldigte wurde an die Polizei übergeben und eine Strafanzeige aufgenommen.

Bassenheim, Koblenzer Straße 18.03.2023, 19:00h

Eine Mitteilerin meldet einen Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Wohnhaus. Sie und ihr Ehemann, würden immer wieder mal nach dem Haus schauen. Sie seien zuletzt vor etwa einer Woche dort gewesen, als noch alles in Ordnung gewesen sei. Nun habe sie den Einbruch festgestellt. Die Räume seien durchwühlt worden und es befänden sich Einbruchspuren an der Terrassentür. Im Objekt sei niemand mehr. Sie sei mit ihrem Mann durch das ganze Haus gegangen. Es würden auch ein paar Sachen fehlen allerdings habe man noch keinen Gesamtüberblick.

Die Anzeige wurde aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert.

Andernach, Koblenzer Straße, 19.03.2023, 03:40h

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle kann bei einem Fahrer eines Transporters deutlicher Atemalkohol festgestellt werden. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest erzielte dieser einen Wert von 1,23 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und das Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.

Andernach, Am Helmwartsturm, 19.03.2023, 03:32h

Eine Zeugin kann auf der Straße eine verbale Auseinandersetzung wahrnehmen. Anschließend habe sie ein lautes Klirren gehört. Sie gehe davon aus, dass das Schaufenster gegenüber ihrer Wohnung zerstört wurde. Auch ein weiterer Zeuge teilt einen ähnlichen Sachverhalt mit. Die Geräusche seien von der Ecke Schafbachstraße/Untere Wallstraße gekommen. Vor Ort können unter anderem der Mitteiler und eine weitere Person angetroffen werden. Es wurde ermittelt, dass diese Person in einem nahegelegenen Club mehrfach mit anderen Gästen in Streit geriet und schließlich des Clubs verwiesen wurde. Daraufhin entlud sich sein Zorn gegen die Schaufensterscheibe, welche beschädigt wurde. Der Beschuldigte gibt die Tat mündlich zu und möchte sich am Montag um die Schadensregulierung kümmern. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell