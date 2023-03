Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Fund von Betäubungsmitteln

Bendorf (ots)

Am 22.03.2023 um 21:05 Uhr wurde ein 38-jähriger Pkw-Fahrer von Beamten der Polizeiinspektion Bendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war zuvor mit seiner 24-jährigen Beifahrerin auf der B 42 in der Gemarkung Bendorf in Fahrtrichtung Neuwied unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem Pkw-Fahrer drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest bestätigte den Verdacht, sodass dem 38-Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen wurde. Zuvor wurde dem 38-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und dessen Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Zudem konnten im Rahmen der Verkehrskontrolle bei der Beifahrerin geringe Mengen an Betäubungsmitteln in Form von Ecstasy-Tabletten, Amphetamin und Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurden die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

